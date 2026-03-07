LIVE Italia-Inghilterra Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | sarà il giorno giusto per l’impresa?

Oggi si gioca Italia-Inghilterra, una delle partite della quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. La sfida si svolge in diretta e i tifosi sono pronti a seguire l’evento. Sul campo si affrontano le due squadre nazionali di rugby, con l’Italia che cerca di ottenere un risultato importante contro l’Inghilterra. La partita è in corso e i commentatori aggiornano i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2026.. Una partita attesissima, perché per la prima volta i britannici non arrivano a Roma con i netti favori dei pronostici. La storia tra Italia e Inghilterra è fatta di occasioni sfiorate e ricordi rimasti sospesi. Dal celebre episodio di Huddersfield nel 1998, con la meta non concessa ad Alessandro Troncon, fino alle beffe più recenti: il 15-19 sotto la neve dell’Olimpico nel 2012 e il combattutissimo 24-27 del 2024. Partite diverse, epoche diverse, ma la stessa sensazione finale: l’Italia capace di guardare negli occhi l’Inghilterra senza però riuscire a completare l’impresa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Irlanda-Italia 20-13: gli highlights | Sei Nazioni 2026

Italia-Inghilterra oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2026: orario, canali, formazioni, streamingDopo la vittoria sulla Scozia e le successive sconfitte in Irlanda ed in Francia, proseguirà oggi, sabato 7 marzo, alle ore 17.40, il percorso dell'Italia ... oasport.it

Nella quarta giornata del Six Nations Under-20s l’Inghilterra batte l’Italia 37-17 a Monigo, dopo una partita a due facce. #Azzurrini che hanno giocato alla pari per un’ora, poi gli inglesi nel finale sono usciti alla distanza segnando tre mete e allungando oltremi - facebook.com facebook

Gli Azzurrini cantano l'inno prima di Italia-Inghilterra under 20 #U6N20 @SixNationsU20 x.com