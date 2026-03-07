LIVE Italia-Brasile World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | tra poco il debutto azzurro

Tra pochi istanti prende il via la partita tra Italia e Brasile nella World Baseball Classic 2026. La sfida si gioca in diretta e sarà trasmessa in tempo reale, con gli atleti pronti a scendere in campo. La partita rappresenta il debutto azzurro nel torneo e sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:49 Come abbiamo più volte rimarcato, una cosa è certa: non vedremo un vecchio amico della squadra azzurra, Tiago da Silva, che stavolta è in quota Brasile dopo anni ruggenti vissuti con l'Italia e in Italia, dove ha fatto impazzire numerosi battitori negli anni a causa di una larga dose di imprevedibilità. 18:46 Il Brasile, che utilizzerà come lanciatore partente Enzo Sawayama, risponde con Gabriel Gomes, Lucas Ramirez, Leonardo Reginatto, Dante Bichette Jr., Lucas Rojo, Victor Mascai, Gabriel do Carmo, Felipe Koragi e Gabriel Maciel. 18:43 Sono già stati resi noti i due lineup. Per l'Italia questo l'ordine dei battitori: Jakob Marsee, Jon Berti, Vinnie Pasquantino, Dominic Canzone, Zach Dezenzo, Kyle Teel, Jac Caglianone, Thomas Saggese e Dante Nori.