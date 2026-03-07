Le prove libere 3 del GP Australia 2026 di Formula 1 inizieranno con qualche minuto di ritardo, mentre i team stanno lavorando per preparare le qualifiche. La sessione si svolge nello scenario dell’Albert Park e si attende l’avvio ufficiale del programma del sabato di gara. Gli appassionati possono aggiornare la diretta live cliccando sul link dedicato.

02.40 Ancora qualche minuto di attesa prima del via ufficiale del sabato della Formula Uno nello splendido scenario dell’Albert Park. Condizioni meteo: domina il sole con temperatura di 20° con l’asfalto a 35. 02.35 I danni provocati dall’impatto delle due vetture del team Prama sta costringendo ad un super-lavoro. Si parla di inizio alle ore 02.45 ma è ancora tutto da ufficializzare. 02.32 Nei minuti finali della sessione della F2, infatti, un incidente in curva 5 ha lesionato le barriere di protezione, per cui ci vorrà ancora qualche minuto per il via ufficiale. 02.30 Buonanotte a tutti, la FP3 del GP d’Australia scatterà in leggero ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: le FP3 partiranno in leggero ritardo, si lavora per le qualifiche

LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: alle 2.30 le FP3. Poi le qualifiche della veritàBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di...

F1, GP Australia 2026: orari FP3 e qualifiche 7 marzo, tv, streaming, programma Sky e TV8Sabato 7 marzo andrà in scena la seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di F1.

Una raccolta di contenuti su LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA le....

Temi più discussi: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri precede Antonelli. Ferrari più indietro dopo le illusorie FP1; Formula 1 2026, Gp d’Australia: orari tv e diretta streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d'Australia 2026; DIRETTA F1, GP Australia 2026: LIVE prove libere 3 - Live - Formula 1.

LIVE F1, le qualifiche del GP Australia: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la poleIl Gran Premio d'Australia si tiene dal 1996 sul circuito dell'Albert Park a Melbourne, tracciato lungo 5,278 km e con 14 curve, 9 a destra. Il circuito è un semi-cittadino veloce, ricavato da strade ... fanpage.it

GP Australia 2026, FP3: attesa per le ultime libere a Melbourne, il via alle 2.30 – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 3 del GP Australia F1, LIVE dalle 2.15 di sabato 7 marzo 2026 ... formulapassion.it

Lorenzo Jovanotti Cherubini. . breakfast al #centralmarket di #adelaide incontrando paesani affettuosi #australia #colazione #buongiorno - facebook.com facebook

F1 | GP Australia, nelle seconde libere svetta la McLaren di Piastri. Le Ferrari quarta e quinta con Hamilton davanti a Leclerc. #ANSA x.com