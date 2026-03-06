LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | alle 2.30 le FP3 Poi le qualifiche della verità

Alle 2:30 di questa notte si tengono le prime sessioni di prove libere del Gran Premio d’Australia 2026, con le FP3 che anticipano le qualifiche. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale, mentre si preparano alle sessioni decisive di questa prima gara della stagione. L’evento si svolge sul circuito di Melbourne, dove le monoposto sono pronte a scendere in pista per le ultime verifiche tecniche.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali sono i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato australiano. Quale sarà il programma della giornata? Il sabato “down under” prenderà il via alle ore 02.30 italiane (le ore 12.30 locali) per la terza ed ultima sessione di prove libere. In poche parole team e piloti avranno a disposizione gli ultimi sessanta minuti per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive monoposto pensando al time attack ed al passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1 | GP Australia, nelle seconde libere svetta la McLaren di Piastri. Le Ferrari quarta e quinta con Hamilton davanti a Leclerc.