Riuso dei beni confiscati | Libera Avellino rilancia il confronto

Libera Avellino ha annunciato una nuova iniziativa per promuovere il riuso dei beni confiscati. La proposta mira a favorire l’utilizzo di beni sequestrati alla criminalità organizzata per scopi sociali e comunitari. La proposta viene presentata in un momento in cui il tema del recupero e della valorizzazione dei beni confiscati è al centro del dibattito pubblico. La questione sarà discussa in incontri pubblici e tavoli di confronto.

la Legge 1091996: un'idea semplice e radicale, restituire alla collettività ciò che le mafie avevano sottratto. Trent'anni fa un milione di firme cambiò la storia di questo Paese. Da quella spinta popolare nacque la Legge 1091996: un'idea semplice e radicale, restituire alla collettività ciò che le mafie avevano sottratto. Non solo un passaggio di proprietà, ma un cambio di paradigma: trasformare patrimoni criminali in beni comuni, in spazi di giustizia sociale. Oggi, a trent'anni di distanza, quella promessa ci interroga. Perché i beni confiscati e gli spazi pubblici non vivono di enunciazioni, ma di scelte politiche concrete. Nella nostra città esistono luoghi chiusi, sottoutilizzati, svuotati di funzione.