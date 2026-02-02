Lewis Hamilton si presenta ottimista dopo i primi test di Barcellona. Il pilota britannico ha concluso con il miglior tempo, dicendo che la sua macchina è più divertente da guidare rispetto alle prove precedenti. Ora guarda con fiducia alla prossima gara, convinto di aver fatto passi avanti.

Lewis Hamilton ha avuto la soddisfazione di concludere i primi test di Formula 1 sul tracciato di Barcellona (Spagna) con il miglior tempo. Questo risultato potrebbe infondere fiducia nel pilota britannico, reduce da una stagione particolarmente difficile con la Ferrari. Il Circus ha introdotto un nuovo regolamento tecnico, caratterizzato da vetture e power unit differenti. L’abilità dei team consisterà nell’interpretazione delle norme a proprio vantaggio. A tal proposito, la SF26 ha suscitato buone sensazioni nel campione originario di Stevenage: “ A livello di bilanciamento e di comprensione della vettura abbiamo molto meno carico aerodinamico rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton fiducioso dopo Barcellona: “La macchina è più divertente da guidare”

Lewis Hamilton torna in pista a Barcellona e si dice soddisfatto.

