Leeds-Norwich FA Cup 08-03-2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Occhio ai Canaries!

Il 8 marzo 2026 alle 17:30 si gioca la partita di FA Cup tra Leeds e Norwich. Sono state rese note le formazioni ufficiali, con le quote e i pronostici che stanno facendo discutere gli appassionati. La sfida si svolge tra due squadre che militano rispettivamente in Championship e Premier League, e le differenze di classifica sono al centro delle analisi pre-gara.

La classifica di Championship e quella di Premier League costituiscono la chiave di lettura più immediata della sfida tra Leeds e Norwich. I padroni di casa sono impegnati nella lotta per non retrocedere e ormai appare chiaro che una tra loro West Ham, Nottingham Forest e Tottenham il prossimo anno farà compagnia proprio ai Canaries.