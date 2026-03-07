L’eccellenza del pattinaggio artistico scende in pista al Palaghiaccio di Fanano

Al Palaghiaccio di Fanano si svolge una competizione nazionale di pattinaggio artistico. La gara coinvolge atleti provenienti da diverse regioni e rappresenta uno degli eventi più importanti del settore. Le competizioni si svolgono su diverse categorie e discipline, attirando pubblico e appassionati. L’evento si tiene in una struttura dedicata situata nella cittadina dell’Appennino.

Fanano si prepara ad ospitare la competizione nazionale più importante di pattinaggio artistico di figura. Oggi e domani al Palaghiaccio saranno una settantina gli atleti provenienti da tutta Italia per la terza prova del campionato italiano élite maschile e femminile, ultima chiamata per accedere alla finale degli Assoluti in programma a fine anno. L'eccellenza del pattinaggio ancora una volta scende così in pista a Fanano con la scelta della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg) di far disputare al Palaghiaccio una delle tappe della competizione con gli atleti di più alto livello in assoluto. Il campionato élite maschile e...