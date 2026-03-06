L' eccellenza del pattinaggio artistico fa tappa al Palaghiaccio di Fanano

Fanano si appresta a ospitare una delle principali competizioni nazionali di pattinaggio artistico di figura, che si svolgerà al Palaghiaccio della città. L’evento vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a sfidarsi sul ghiaccio in diverse categorie e discipline. La manifestazione è prevista nei prossimi giorni e attirerà pubblico e appassionati del settore.

Fanano si prepara ad ospitare la competizione nazionale più importante di pattinaggio artistico di figura. Sabato 7 e domenica 8 marzo il Palaghiaccio saranno una settantina gli atleti provenienti da tutta Italia per la terza prova del campionato italiano elite maschile e femminile, ultima chiamata per accedere alla finale degli Assoluti in programma a fine anno. L'eccellenza del pattinaggio ancora una volta scende così in pista a Fanano con la scelta della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg) di far disputare al Palaghiaccio una delle tappe della competizione con gli atleti di più alto livello in assoluto. Il campionato elite... 🔗 Leggi su Modenatoday.it Pattinaggio artistico su ghiaccio, campionato italiano fascia gold: doppio podio Giglio Bianco a FananoAltra tappa, altra conferma: l’Associazione Giglio Bianco ASD continua a crescere e a farsi spazio con autorevolezza nel circuito delle competizioni... Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: inizia il cammino di Conti-Macii Altri aggiornamenti su L'eccellenza del pattinaggio artistico.... La stella del pattinaggio Carolina Kostner al palaghiaccio di Cerreto Laghi. VIDEOVENTASSO (Reggio Emilia) – Con l’eleganza e la leggerezza che da sempre l’hanno contraddistinta Carolina Kostner è tornata sul ghiaccio nel gala conclusivo del Pattinaggio di Figura alle Olimpiadi Inv ... reggionline.com Pattinaggio. L’allenamento dei giapponesi attira curiosiAnche Varese entra in clima olimpico. Dopo il bagno di folla del 14 gennaio in occasione del passaggio della Fiamma, il Palaghiaccio apre le porte alle star della Nazionale giapponese di pattinaggio ... ilgiorno.it