Le accuse al medico arrestato | Ricevute somme illegittime

Il medico arrestato, primario Bruno Panno, è accusato di aver ricevuto somme illegittime e di aver preso il controllo di spazi pubblici come ambulatori. Secondo le accuse, si sarebbe appropriato di denaro che doveva essere versato all’ospedale pubblico e di fiale di cortisone destinate a trattamenti. Le autorità hanno notificato le accuse e avviato le indagini.

Il primario Bruno Panno si è appropriato "in modo del tutto illegittimo non solo di somme che dovevano essere versate integralmente all'ospedale pubblico, ma anche degli spazi pubblici, cioè gli ambulatori, e delle fiale di cortisone usate per le infiltrazioni". Così il pubblico ministero Stefano Finocchiaro descrive in cosa sarebbero consistite le presunte condotte di peculato attribuite al medico primario Bruno Panno (foto), per il quale è scattato l'arresto in flagranza di reato all'ospedale di Guastalla, a opera dei carabinieri del Nas di Parma. Lui, 64 anni, laureato a Parma, dal 2011 dirige il reparto di Ortopedia a Guastalla e lavora in altre strutture reggiane.