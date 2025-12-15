Salvini a Lecco | Fare in fretta sul candidato sindaco Chi lo esprime? La Lega

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, a Lecco ha ribadito l'importanza di scegliere rapidamente il candidato sindaco, affermando che la decisione spetta alla Lega e ai suoi alleati. Dopo la cerimonia della ciclopedonale Pradello-Abbadia, Salvini ha commentato vari temi di attualità, sottolineando la volontà di un processo decisionale rapido e condiviso.

