Al cinema in settimana | da Buen Camino a Norimberga

Questa settimana nei cinema italiani sono disponibili diversi film, tra cui “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Norimberga” e “Zootropolis 2”. La programmazione offre una varietà di generi e titoli per tutti i gusti, dai film d’animazione alle grandi produzioni internazionali. Un’opportunità per gli appassionati di cinema di scoprire nuove proposte e aggiornarsi sulle uscite recenti nelle sale.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Norimberga”, “Zootropolis 2”, “Un Topolino Sotto L’Albero”, “Five Nights at Freddy’s 2” e “Primavera”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 29 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo SALA DELL’OROLOGIO, CULT! a Bergamo I film alla Sala dell’Orologio, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino MARTEDI’ 30 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Buen Camino | anteprime di mezzanotte al The Space Cinema Leggi anche: Cinema, da Buen Camino ad Avatar: i 5 film da non perdere in sala a dicembre La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln; Buen Camino, trionfo al cinema per Checco Zalone: è il miglior esordio mai registrato a Natale; «Buen Camino», esordio da record per il film di Zalone: quasi 6 milioni di incassi; Buen Camino, Checco Zalone torna al cinema con un film potente e un viaggio che cambia la vita. Al cinema in settimana: da “Buen Camino” a “Norimberga” - Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Norimberga”, “Zootropolis 2”, “Un Topolino Sotto L’Albero ... bergamonews.it

