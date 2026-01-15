LA RUOTA DEI CAMPIONI | NUOVE SFIDE E OSPITE D’ONORE UN SENATORE DELLA MUSICA

Venerdì 16 gennaio alle 20.40 su Canale 5, Gerry Scotti conduce una nuova puntata di “La Ruota dei Campioni”. In questa occasione, il programma affronta nuove sfide e ospita un ospite d’onore, un senatore della musica, arricchendo l’intrattenimento con momenti di interesse e coinvolgimento. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di quiz e cultura musicale.

Venerdì 16 gennaio, alle 20.40 su Canale 5, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de "La Ruota dei Campioni". Prosegue, a furor di ascolti per la gioia dei telespettatori e delle casse Mediaset, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de "La Ruota della Fortuna". La serata, tutta dedicata a "La Ruota dei Campioni", sarà articolata in tre incontri tematici (sui Campioni della tv, della musica e del cinema) – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un'ultima manche.

