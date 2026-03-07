La Carta docente è in ritardo Enrico Galiano le scrive una lettera | Carta Indecente mi sembra un nome un po' più consono

Un insegnante ha scritto una lettera rivolta alla Carta Docente, evidenziando il ritardo nella consegna. Nella missiva, l'autore si riferisce alla Carta come “Carta Indecente” e commenta che avrebbe preferito che fosse arrivata a settembre, ma non è così avvenuto. La comunicazione mette in evidenza il mancato arrivo della carta e il tono diretto e ironico dell’autore.

«Una cosa bella l'hai fatta, hai permesso di far capire a tante persone come viene considerata la scuola in questo Paese», ha scritto il pordenonese «Cara Carta Docente, ti piace farti desiderare vero? Dovevi arrivare a settembre, ma a settembre non sei venuta. Ti aspettavamo ad ottobre, dicembre, a Natale». Il pordenonese Enrico Galiano, come tutti gli altri docenti è davvero arrabbiato per la gestione della Carta del Docente, in ritardo e con un importo ridotto e ha espresso il suo malcontento con un video sui suoi canali social. «A marzo, quando mancano tre mesi alla fine dell'anno scolastico. L'attesa aumenta il desiderio, ma cara carta docente facendo così al massimo mi fai desiderare di cambiare lavoro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: "Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto"

