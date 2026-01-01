Buon anno | tutte le frasi più belle per fare gli auguri a Capodanno 2026

Il nuovo anno si avvicina e con esso l'occasione di condividere auguri sinceri con amici e familiari. In questo momento di passaggio, un pensiero gentile può rafforzare i legami e portare serenità. Qui troverai alcune delle frasi più adatte per fare gli auguri di Capodanno 2026, in modo semplice e rispettoso, senza eccessi o declamazioni.

Un anno se ne va, un altro è alle porte. Il 2026 sta per iniziare: è tempo di auguri. Mandare un messaggio alle persone care può essere un piacere, ma non di rado - è inutile negarlo - viene vissuto anche come un'incombenza da sbrigare. Niente paura, siamo qui per aiutarvi. Abbiamo preparato una.

Buon anno: le frasi migliori per fare gli auguri a Capodanno 2026

Buon anno gente, con tanta salute! Che il 2026 vi porti quello che aspettavate nel 2025 che vi avevano promesso nel 2024… Marco & Emanuele - facebook.com facebook

Auguri di Buon Anno, Amici! Per un 2026 che porti la Pace fuori e dentro di noi. x.com

