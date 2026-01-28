Sherlock Holmes | un musical inedito per il geniale investigatore

Un nuovo musical porta in scena il celebre detective in un episodio inedito. La produzione arriverà presto sui palcoscenici italiani, portando sul palco avventure mai raccontate prima. I fan dell’investigatore di Baker Street potranno rivivere le atmosfere dell’epoca vittoriana attraverso canzoni e scene mai viste. La data di debutto è vicina e le prevendite stanno già volando.

17 Giugno 1897: mancano solamente cinque giorni per le celebrazioni del sessantesimo anno del regno della Regina Vittoria. Tutto sembra essere troppo quieto in una Londra pur violenta di fino Ottocento. Anche i criminali sembrano non essere più astuti come una volta, nessuno da potersi considerare, dopo la morte dell'acerrimo nemico Moriarty, degno rivale del più geniale investigatore di tutto il Regno Unito: Sherlock Holmes. Proprio quella notte, invece, un uomo viene assassinato, una vittima che rivela un'ingegnosità fuori dal comune, che solo l'inquilino del 221b di Baker Street riuscirà a decifrare, prima che si compia una vera e propria strage.

