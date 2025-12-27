Torna in campo oggi, 27 dicembre, la Juventus, che sull’insidioso campo del Pisa cerca i 3 punti per consolidare le ambizioni di Champions dopo la vittoria sui diretti rivali giallorossi subito prima di Natale. Luciano Spalletti mette nel mirino i toscani di Gilardino e punta a dare continuità all’ottimo momento in campionato dei bianconeri. Per i bookmaker vittoria della Juve. Una Juventus lanciatissima – sei vittorie nelle ultime settime partite giocate – fa visita al Pisa. Malgrado il pareggio di Cagliari, la squadra di Gilardino resta penultima in classifica con una sola vittoria all’attivo: i bookie puntano ancora sui bianconeri, come riporta Agipronews, la cui vittoria si gioca a 1,47 su Goldbet, mentre pareggio e affermazione dei toscani sono in lavagna, nell’ordine, a 4,50 e 6,50. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pisa-Juventus oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Serie A, Pisa-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie A | I precedenti di Pisa-Juventus; Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Possibile novità sulla trequarti di Spalletti; I precedenti di Pisa-Juventus.

Il calcio in TV sabato 27 dicembre: la Serie A con Pisa-Juventus e Udinese-Lazio - Scoprite le migliori partite di sabato 27 dicembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Premier League e alla Coppa d'Africa su Sportitalia ... libero.it