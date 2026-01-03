Segui con attenzione l’andamento di Juve-Lecce, valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. In questo approfondimento troverai aggiornamenti sulle probabili formazioni di Spalletti, analisi della partita, risultati in tempo reale e dettagli sulla cronaca dell’incontro disputato all’Allianz Stadium. Una guida completa per comprendere gli aspetti principali di questa sfida tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali nel campionato.

di Marco Baridon Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Lecce 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Lecce: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

