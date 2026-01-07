Cosa abbiamo visto in streaming nel 2025 in Italia? Ecco i film e le serie TV di maggior successo

Nel 2025, le piattaforme di streaming in Italia hanno offerto una vasta gamma di film e serie TV, riflettendo le preferenze e gli interessi del pubblico. Questo panorama ha evidenziato le tendenze culturali emergenti e i cambiamenti nelle modalità di fruizione dell’intrattenimento, contribuendo a comprendere meglio le dinamiche sociali e culturali del paese in questo periodo.

Nel 2025 lo streaming in Italia ha raccontato molto più che semplici preferenze di intrattenimento: ha fotografato gusti, interessi sociali e tendenze culturali. Film e serie TV hanno accompagnato l’anno con storie potenti, ritorni molto attesi e nuove rivelazioni capaci di animare il dibattito pubblico. I dati raccolti da JustWatch Rewind 2025, basati sulle interazioni di milioni di utenti italiani, offrono uno sguardo chiaro su cosa abbiamo visto e perché questi titoli hanno lasciato il segno. Il punto di partenza è il contesto: il report JustWatch Rewind 2025 analizza il comportamento degli utenti tra il 1° gennaio e il 10 dicembre 2025, restituendo classifiche affidabili sui contenuti più popolari, sulle nuove uscite più seguite e sui titoli italiani più amati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

