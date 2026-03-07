ItaliaMeteo i motivi del trasloco | Costi elevati e disorganizzazione L’obiettivo è migliorare l’efficienza

ItaliaMeteo ha annunciato un trasferimento, citando come motivi principali i costi elevati e la disorganizzazione interna. La decisione deriva dalla totale assenza di figure di riferimento dirigenziale, che ha portato a una situazione di caos e inefficienza nel corso degli anni. La nuova sede punta a risolvere questi problemi e a migliorare la gestione complessiva.

La totale mancanza di figure di riferimento dirigenziale, che ha causato negli anni una situazione di "disorganizzazione generale". La necessità di una "razionalizzazione dei costi e delle strutture", l’atipicità di avvalersi di addetti ’in prestito’ da altre amministrazioni, oltre alla "lontananza, anche fisica, dalle istituzioni centrali e dai centri decisionali a livello nazionale", sono tra le ragioni che avrebbero portato allo spostamento dell’Agenzia ItaliaMeteo da Bologna a Roma, deciso dal Commissario straordinario dell’Agenzia e capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Da quanto si apprende da fonti romane, questa è la ricostruzione di alcuni dei motivi che avrebbero spinto il governo a trasferire la struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ItaliaMeteo, i motivi del trasloco: "Costi elevati e disorganizzazione". L’obiettivo è migliorare l’efficienza Mindhunter: costi elevati e divergenze artistiche, la vera ragione della cancellazione del cult Netflix.Mindhunter: Il Costo dell’Eccellenza e il Mistero della Cancellazione di un Cult Netflix La cancellazione a sorpresa di “Mindhunter”, la serie... Mountan bike, troppa burocrazia e costi elevati: stop a Südtirol Dolomiti Superbike e al Giro del Lago di ResiaRoma, 23 gennaio 2026 - Cattive notizie per gli amanti delle mountain bike, chiudono due appuntamenti pluridecennali: la Südtirol Dolomiti Superbike...