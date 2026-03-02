Iran Trump | Operazione durerà 4 settimane Teheran vuole parlare

Donald Trump ha dichiarato che l'operazione in corso tra gli Stati Uniti e Israele proseguirà per circa quattro settimane, mentre ha riferito che Teheran desidera avviare un dialogo. Tuttavia, l'attacco militare non si è ancora concluso e le attività militari continuano senza sosta. La situazione rimane tesa e le operazioni sono ancora in corso.