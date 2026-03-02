Iran Trump | Operazione durerà 4 settimane Teheran vuole parlare
Donald Trump ha dichiarato che l'operazione in corso tra gli Stati Uniti e Israele proseguirà per circa quattro settimane, mentre ha riferito che Teheran desidera avviare un dialogo. Tuttavia, l'attacco militare non si è ancora concluso e le attività militari continuano senza sosta. La situazione rimane tesa e le operazioni sono ancora in corso.
(Adnkronos) – Donald Trump è pronto al dialogo con il 'nuovo' Iran ma l'attacco non si ferma. L'operazione che gli Stati Uniti conducono con Israele non si fermerà e durerà almeno un mese. Il presidente americano delinea l'agenda e lancia segnali a Teheran in un momento cruciale dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. I contatti, dice Trump,.
Iran, raid su Teheran e missili contro Israele. Trump: «Operazione di 4 settimane almeno, parlerò coi nuovi leader». Parigi, Berlino e Londra: pronte ad «azioni difensive». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai
Iran, Trump: "Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione"
Iran, Trump: "Stiamo negoziando con Teheran"
