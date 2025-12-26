Guerra Ucraina Zelensky | Continuiamo a lavorare per avvicinare veramente la pace

(Agenzia Vista) Kiev, 26 dicembre 2025 "Oggi è stata un'altra giornata intensa per la nostra diplomazia. Ci sono stati colloqui importanti. Santità Patriarca Bartolomeo, la ringrazio per gli auguri rivolti all'Ucraina e a tutti gli ucraini per il Natale, così come per il chiaro sostegno ai veri valori: i valori della pace, del rispetto per la vita umana e della sua difesa. Oggi abbiamo parlato per quasi un'ora anche con i rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti d'America. Abbiamo avuto un colloquio con Steve Witkoff e Jared Kushner. È stata davvero una buona conversazione, ricca di dettagli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

