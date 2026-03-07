Iran Schlein L' Italia deve insistere per un cessate il fuoco immediato

L'esponente politica ha dichiarato che l’Italia dovrebbe continuare a premere per un immediato cessate il fuoco e per interrompere il conflitto. La richiesta è stata pronunciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla natura delle azioni o delle negoziazioni in corso. La posizione si inserisce in un dibattito più ampio sull’attenzione italiana alle questioni internazionali.

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia deve insistere per cessate un fuoco immediato e per fermare questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, siamo tutti d’accordo che si debbano fermare anche le ritorsioni del regime iraniano però bisogna chiedere anche a Trump e Netanyahu di fermarsi e di tornare alla via negoziale e anche insistere per far liberare tutti i prigionieri politici del regime”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in una intervista al Tg2. Iran, la retromarcia parziale di Pezeshkian: “Fermeremo attacchi ai Paesi del Golfo. Solo se.” . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Thailandia-Cambogia, accordo per cessate il fuoco ‘immediato’(Adnkronos) – Thailandia e Cambogia hanno concordato un nuovo cessate il fuoco dopo l'ultima escalation al confine che ha fatto decine di morti e...

Tg1. . Ancora pesanti attacchi israelo-statunitensi contro l’Iran, con allarmi ed esplosioni in tutto il Golfo. Da Teheran arrivano le scuse del presidente Pezeshkian ai Paesi della regione coinvolti nella rappresaglia: “Risponderemo se attaccati dai vostri territori”, - facebook.com facebook

In Iran un vincitore c'è già: Putin x.com