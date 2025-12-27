Thailandia-Cambogia accordo per cessate il fuoco ‘immediato’

(Adnkronos) – Thailandia e Cambogia hanno concordato un nuovo cessate il fuoco dopo l'ultima escalation al confine che ha fatto decine di morti e centinaia di migliaia di sfollati. I ministri della Difesa dei due Paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta, riferisce il Bangkok Post, precisando che il cessate il fuoco è entrato in vigore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

