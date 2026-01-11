Iran nuova polveriera del mondo | a Teheran pile di cadaveri in strada e Trump si propone come paciere

L’Iran è attualmente teatro di intense proteste, con scene di forte impatto e perdite tra i manifestanti. Immagini provenienti da Teheran mostrano cadaveri e tensioni crescenti nelle strade, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione. In questo contesto, anche Donald Trump si propone come possibile mediatore, cercando di favorire il dialogo e la stabilità nella regione.

L’Iran sta vivendo una delle ondate di proteste più violente degli ultimi anni. Immagini rubate da Teheran mostrano scene drammatiche: decine di cadaveri in sacchi neri allineati nel centro di medicina legale di Kahrizak, con genitori disperati che cercano i corpi dei figli tra i manifestanti uccisi. Da tre giorni il paese è immerso in un blackout quasi totale di internet, ordinato dalla Guida suprema Ali Khamenei per soffocare le proteste. Solo chi riesce a connettersi tramite Starlink, il servizio satellitare, può far uscire notizie dal paese. E quello che raccontano è agghiacciante. Le testimonianze parlano di cecchini sui tetti che sparano dritti ai volti dei manifestanti, droni che sorvegliano dall’alto e milizie che entrano negli ospedali per arrestare i feriti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

