Iran nuova polveriera del mondo | a Teheran pile di cadaveri in strada e Trump si propone come paciere

L’Iran è attualmente teatro di intense proteste, con scene di forte impatto e perdite tra i manifestanti. Immagini provenienti da Teheran mostrano cadaveri e tensioni crescenti nelle strade, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione. In questo contesto, anche Donald Trump si propone come possibile mediatore, cercando di favorire il dialogo e la stabilità nella regione.

L’Iran sta vivendo una delle ondate di proteste più violente degli ultimi anni. Immagini rubate da Teheran mostrano scene drammatiche: decine di cadaveri in sacchi neri allineati nel centro di medicina legale di Kahrizak, con genitori disperati che cercano i corpi dei figli tra i manifestanti uccisi. Da tre giorni il paese è immerso in un blackout quasi totale di internet, ordinato dalla Guida suprema Ali Khamenei per soffocare le proteste. Solo chi riesce a connettersi tramite Starlink, il servizio satellitare, può far uscire notizie dal paese. E quello che raccontano è agghiacciante. Le testimonianze parlano di cecchini sui tetti che sparano dritti ai volti dei manifestanti, droni che sorvegliano dall’alto e milizie che entrano negli ospedali per arrestare i feriti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Iran nuova polveriera del mondo: a Teheran pile di cadaveri in strada e Trump si propone come paciere Leggi anche: Proteste in Iran, Trump minaccia Teheran Leggi anche: Iran, Trump: “Usa pronti a intervenire se Teheran uccide manifestanti” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta: Metteremo in ginocchio la Repubblica islamica; Iran nuova polveriera del mondo: a Teheran pile di cadaveri in strada e Trump si propone come paciere. Non si ferma la nuova ondata di #proteste in #Iran. Pugno duro del regime degli ayatollah che minaccia la pena di morte per i manifestanti. Ospedali pieni a causa degli scontri e della repressione, i morti sarebbero almeno 70. #Tg1 Anna Mazzone - facebook.com facebook Per chi racconta le proteste in #Iran: attenzione alle possibili distorsioni. In questa nuova ondata di manifestazioni circolano molte informazioni non verificate o influenzate da propaganda straniera. Utile confrontare le notizie con fonti iraniane affidabili. x.com

