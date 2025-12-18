Investita da uno scooter alle Golosine anziana viene portata d' urgenza in ospedale

Un incidente nel quartiere Golosine di Verona ha coinvolto un’anziana, che è stata immediatamente trasportata in ospedale a seguito di un investimento da parte di uno scooter nel tardo pomeriggio di mercoledì. L’accaduto ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale e l’importanza di tutelare i pedoni, soprattutto le persone più vulnerabili. Le autorità sono intervenute prontamente per chiarire la dinamica dell’incidente.

© Veronasera.it - Investita da uno scooter alle Golosine, anziana viene portata d'urgenza in ospedale Un'anziana è stata condotta d'urgenza in ospedale nel tardo pomeriggio di mercoledì, dopo essere stata investita da uno scooter nel quartiere Golosine, a Verona. Erano circa le 17.30, quando l'82enne è stata travolta da una Honda 150 mentre attraversava la strada. Il conducente si è fermato a. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Anziana investita e trasportata d'urgenza in ospedale: è grave Leggi anche: Paura in strada, ragazzina scende dal bus e viene investita da un'auto. Portata in ospedale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scooter investe anziana in via Arno, trasportata in ospedale in codice rosso; Grave 82enne investita da uno scooter; Scooter investe donna anziana, portata all’ospedale in codice rosso. Scooter investe donna anziana, portata all’ospedale in codice rosso - Uno scooter ha investito una donna anziana nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 dicembre, a Verona. veronaoggi.it

Anziana investita sulle strisce muore dopo un mese e mezzo - A nemmeno 24 ore di distanza dalla morte di Roberto Frau, il motociclista che ieri si è schiantato con la moto contro un'auto, c'è la diciottesima vittima della strada a Genova. ansa.it

ALLARME SICUREZZA STRADALE 77enne investita da uno scooter - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.