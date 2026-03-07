L'inverno 20252026 in Lombardia si colloca come il terzo più caldo degli ultimi 35 anni. Arpa Lombardia ha analizzato i dati provenienti da 13 stazioni distribuite sul territorio regionale, considerando il periodo da dicembre 2025 a febbraio 2026. La temperatura media registrata durante questi mesi ha confermato il trend di temperature elevate rispetto alle medie storiche.

Secondo Arpa Lombardia la stagione 20252026 ha registrato temperature medie superiori di 2,1 gradi rispetto alla norma. Picco di 22,5 gradi a Sondrio il 24 febbraio L’inverno 20252026 è stato il terzo più caldo degli ultimi 35 anni in Lombardia. A certificarlo è Arpa Lombardia che, analizzando i dati raccolti tra dicembre 2025 e febbraio 2026 da 13 stazioni idro nivo meteorologiche distribuite sul territorio regionale, ha rilevato una temperatura media superiore di 2,1 gradi rispetto al periodo climatico di riferimento 1991-2020. Entrando nel dettaglio dei singoli mesi, dicembre e febbraio sono risultati particolarmente miti, con anomalie rispettivamente di +2,9 e +3,1 gradi rispetto alla media. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Un inverno a sorpresa. È il terzo più caldo degli ultimi 35 anni

Tutto quello che riguarda Inverno tra i più caldi degli ultimi 35...

Temi più discussi: Inverno tra i più caldi degli ultimi 35 anni: in Lombardia è il terzo dal 1991; Milano, inverno tra i più caldi di sempre: temperature fino a +2,4 °C sopra la media; Inverno tra i più caldi degli ultimi 35 anni: in Valtellina picchi fino a 22,5 gradi; Meteo. USA: il vortice polare porta il gelo, ma l'inverno chiude tra i più caldi.

Lombardia, questo inverno è stato il terzo più caldo dal 1991I dati di Arpa Lombardia: quello che sta per concludersi si posiziona al terzo posto tra gli inverni più caldi degli ultimi 35 anni dopo quelli del 2023/2024 e 2019/2020 ... affaritaliani.it

Clima, quest'anno il terzo inverno più caldo dal 1991 a oggiQuello del 2025/2026 è stato, per la Lombardia, il terzo più caldo dal 1991: a dirlo è Arpa, che ha analizzato i dati delle temperature nella nostra Regione. Secondo l’agenzia regionale, quello che ... cremonaoggi.it

E visto che ormai l'andazzo sembra questo, possiamo anche dimenticarci il classico inverno di Milano. E soprattutto la neve. - facebook.com facebook

#MXGP #MXGPArgentina Uno come Jeffrey Herlings non nascerà più: inverno di adattamento alla CRF450RW, primo Gran Premio con i colori Honda HRC e doppietta a Bariloche. Piegando Tom Vialle in Gara 1, sfinendo Romain Febvre in Gara 2 per il suo 1 x.com