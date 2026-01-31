Intelligenza artificiale in crescita | minaccia o opportunità per il giornalismo?

L’intelligenza artificiale sta cambiando il giornalismo. Sempre più spesso, le notizie vengono prodotte o modificate da computer, riducendo il ruolo dei giornalisti umani. Questo porta a dubbi su come verranno raccontate le cose e su cosa potrà succedere in futuro ai media tradizionali. La crescita dell’AI apre nuove possibilità, ma solleva anche domande sul lavoro e sulla qualità dell’informazione.

L’intelligenza artificiale sta accelerando un cambiamento radicale nel panorama del giornalismo, mettendo in discussione le basi stesse del modello economico e informativo dei media tradizionali. Secondo un’analisi condotta dal Reuters Institute e diffusa a gennaio 2025, il traffico proveniente dalle ricerche su Google ha subito un calo medio del 33% in un anno, con punte del 38% negli Stati Uniti. Il fenomeno è particolarmente preoccupante per i media europei, dove l’impatto potrebbe essere ancora più forte nei prossimi tre anni, con stime di contrazione del 43%. Il motivo principale? L’espansione degli assistenti basati sull’IA, in grado di fornire risposte immediate e sintetizzate senza che l’utente debba cliccare su nessun articolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

