Torino Askatasuna pronta a scatenare l’inferno sul web le istruzioni per l’uso della guerriglia e il kit della violenza | pali sassi e bottiglie

A Torino, si segnalano nuove tensioni con l’individuazione di istruzioni online e materiali utilizzati nelle azioni di guerriglia urbana, come pali, sassi e bottiglie. La città si avvicina a un altro fine settimana caratterizzato da possibili manifestazioni di violenza, distinguendosi da consuete mobilitazioni politiche. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali escalation.

Torino si prepara a vivere un altro sabato di passione, ma non è la solita mobilitazione militante e politica. È un vero e proprio piano d’assedio quello orchestrato dall’universo del centro sociale di Askatasuna per il 31 gennaio: una data cerchiata in rosso sul calendario della galassia anarchica e dei “colleghi” di tutta Italia. L’obiettivo dichiarato è la “riconquista” degli spazi dopo lo sgombero della sede occupata, avvenuto lo scorso 18 dicembre. Ma dietro le parole d’ordine della “libertà di espressione”, il tam tam scattato da giorni sui social con le istruzioni per l’uso dello scontro, si cela una strategia di guerriglia urbana quasi paramilitare che preoccupa, e non poco, le forze dell’ordine e i tutori istituzionali dell’ordine e della sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Askatasuna, il kit per la guerriglia in piazza, ha suscitato polemiche con la diffusione di tutorial social considerati inaccettabili.

Nel suo tradizionale discorso di fine anno, il presidente Sergio Mattarella ha condiviso riflessioni sull’importanza della democrazia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Piattaforma verso la manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino; Assemblea nazionale Askatasuna, 'rispondiamo all'attacco del governo'; Askatasuna: un concerto a Palazzo Nuovo è incompatibile con la mission di un'istituzione accademica.

Askatasuna, il 31 si teme una giornata di violenza a Torino. E in rete tornano a circolare manuali e ‘kit anti gas’Si avvicina in un clima pieno di tensione la data del 31 gennaio, in cui a Torino è convocata una maxi manifestazione per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna del 18 dicembre ... dire.it

Manifestazione nazionale per Askatasuna, tre cortei si riunirannoSi concentreranno nella centralissima piazza Castello i tre cortei annunciati per la manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, in programma sabato 31 gennaio prossimo ... rainews.it

Il 31 gennaio a #Torino si preannuncia una giornata ad altissimo rischio violenza e scontri: ecco cosa sta succedendo e cosa è il kit anti-gas e i manuali che stanno circolando in rete. #Askatasuna x.com

TORINO - SABATO 31 GENNAIO ASKATASUNA VUOL DIRE LIBERTÀ - Torino é partigiana - Contro governo, guerra e attacco agli spazi sociali CORTEO NAZIONALE PARTENZA DALLE MARCHE I #CentriSocialiMarche organizzano la partecipazio - facebook.com facebook