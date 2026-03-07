In un libro la tecnica del batterista Macrillò

Un libro dedicato alla tecnica del batterista Macrillò presenta un metodo innovativo focalizzato sulla quintina, uno degli elementi più complessi e affascinanti del linguaggio ritmico. Il testo si rivolge a musicisti e appassionati interessati a perfezionare le proprie competenze in questa particolare figura musicale. La pubblicazione si concentra sull’approccio pratico e sulla spiegazione dettagliata delle tecniche utilizzate dall’autore.

Un metodo innovativo dedicato a uno degli elementi più complessi e affascinanti del linguaggio ritmico: la quintina. È questo il cuore di "How to survive quintuplets – Come sopravvivere alle quintine", il primo libro del batterista recanatese Archelao Macrillò, 45 anni, in uscita la prossima settimana con le edizioni Amazon. Un traguardo importante per un musicista che da oltre vent’anni porta avanti una carriera internazionale tra concerti, collaborazioni e insegnamento, e che ora racchiude la propria esperienza in un metodo didattico dedicato alla batteria. Il volume, come suggerisce il titolo ironico ma tecnico allo stesso tempo, è interamente incentrato sulla figura ritmica della quintina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

