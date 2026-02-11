Tra potere e illusione | il viaggio letterario nel cuore del Cremlino di Giuliano da Empoli

Nel cuore del Cremlino, Giuliano da Empoli racconta un mondo fatto di illusioni e di giochi di potere. Il suo romanzo si muove tra finzione e realtà, dipingendo un quadro di come la propaganda si trasforma in arte e influenza il modo di vedere il potere oggi. La narrazione si concentra su personaggi e situazioni che rivelano le sfumature di un sistema complesso, dove nulla è come sembra.

Nel cuore del potere russo, dove la realtà si fonde con la finzione e la propaganda diventa arte, Giuliano da Empoli costruisce un romanzo che è al tempo stesso ritratto psicologico, affresco storico e riflessione filosofica sulla natura del potere contemporaneo. "Il mago del Cremlino", pubblicato nel 2022 da Mondadori dopo il successo francese presso Gallimard, è l'esordio narrativo di un autore già noto per i suoi saggi politici, e rappresenta forse il tentativo più riuscito di penetrare l'enigma del sistema Putin attraverso gli strumenti della letteratura.

