il psg subisce il colpo per il titolo ma il bayern ottiene una grande vittoria

Il Paris Saint-Germain ha subito una battuta d’arresto che potrebbe influire sulla corsa al titolo, mentre il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria importante in una delle partite recenti. Durante il fine settimana, mentre la Premier League si ferma per la FA Cup, si sono svolti vari incontri a livello europeo, coinvolgendo diverse squadre nazionali e club. La giornata ha visto risultati significativi per entrambe le formazioni.

Mentre la Premier League è in pausa per il fine settimana della FA Cup, non mancano le azioni nazionali europee. Alcune partite importanti della Liga, della Bundesliga, della Serie A e della Ligue 1 erano preparate e pronte a servire un po' di azione. Non ci sarebbe Harry Kane per il Bayern Monaco, con l'allenatore Vincent Kompany che conferma che sarà assente, ma ciò non ha cambiato le dimensioni della partita per i bavaresi. In Italia, il Napoli puntava a una grande vittoria per mantenere vive le proprie ambizioni in Serie A, mentre il Paris Saint-Germain affrontava il Monaco per la terza volta in altrettante settimane.

Argomenti discussi: Psg che tonfo col Monaco! Il Real vince al fotofinish è Bayern show anche con le riserve.

Psg, che tonfo col Monaco! Il Real vince al fotofinish, è Bayern show anche con le riserveClamoroso 1-3 casalingo degli uomini di Luis Enrique. Altra valanga di gol: la squadra di Kompany passeggia sul Moenchengladbach, ma perde ancora Neuer. Un gol di Valverde al 94' porta i Blancos a -1 ... msn.com

Psg, che scivolone col Monaco. E il Marsiglia... Bayern distratto, poi rimonta e vinceUn po' di rilassatezza. Dopo aver incassato appena un gol in cinque giornate di campionato, il Bayern Monaco ne ha subite ben 5 nelle ultime 3, fra l'altro andando sempre sotto. I bavaresi sono ... gazzetta.it