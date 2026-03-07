Il profumo Eclaire Banoffi di Lattafa fragranza gourmand alla banana

Il profumo Eclaire Banoffi di Lattafa è una fragranza gourmand alla banana, nota per la sua composizione fruttata e dolce. La sua formula include anche note di muschio, che aggiungono profondità e calore alla fragranza. La fragranza si presenta come un classico della profumeria, rivisitato in chiave più fruttata e avvolgente. È disponibile sul mercato come una delle novità di Lattafa.

Eclaire Banoffi, il profumo gourmand fruttato di Lattafa che sa di banana (e non solo) Per niente stucchevole, semplicemente dolce, scioglievole e letteralmente sulla bocca di tutti, l'Eclaire Banoffi di Lattafa si ispira al leggendario dolce britannico banoffee pie a base di banana fresca, toffee, biscotti sbriciolati e panna montata, portando dolcezza sulla pelle con equilibrio. Leggendo la lista di ingredienti che compongono il dessert, si potrebbe pensare a un profumo davvero troppo dolce, ma non è affatto così: la sua piramide è goduriosa ma non invadente, grazie a un tocco di muschio che la sorregge con eleganza.