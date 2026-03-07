Il Napoli pensato attorno ad Alisson Santos

Il Napoli ha schierato Alisson Santos come protagonista principale nella recente partita contro il Torino, conclusa con un risultato di 2-1 per la squadra partenopea. La prestazione complessiva della formazione di Conte è stata valutata come molto positiva, rendendo questa vittoria un risultato importante per i nerazzurri. La sfida si è svolta con un ritmo intenso e un andamento combattuto.

Conte ha studiato la partita in funzione del brasiliano. Ora, con i primi rientri, aumentano le varianti. Subire gol per dieci partite di fila, non è mai casuale Dc Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos Napoli-Torino 2-1 deve essere letta e messa agli archivi come una partita molto positiva, per la squadra di Conte. Al netto degli ultimissimi minuti di gioco, di un gol improvviso ma non casuale (quando una squadra subisce gol come il Napoli, cioè per 10 partite consecutive, non si può più parlare di "gol casuali"), gli azzurri hanno offerto la miglior prestazione possibile – almeno in questo momento.