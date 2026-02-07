Ady Santos, padre del nuovo portiere del Napoli Alisson, racconta com’è andata: “Quando il Napoli ci ha chiamato, non ci abbiamo pensato due volte”. In esclusiva ai microfoni di AreaNapoli, Santos conferma la decisione rapida e decisa di trasferirsi in Italia, sottolineando la felicità di vedere il figlio vestire la maglia azzurra.

Il padre di Alisson Santos, nuovo giocatore del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di AreaNapoli.it. Di seguito le interessanti dichiarazioni sulla carriera del figlio. Alisson Santos, il padre: «Appoggiamo la sua scelta, sarà un piacere visitare Napoli». Il promettente Alisson dà spettacolo in allenamento. Dov’è intanto la famiglia? “Non siamo ancora venuti a Napoli. Io vivo a Caatiba, Bahia, e sua madre vive a Vitória da Conquista, sempre a Bahia. Siamo separati, o meglio divorziati: ognuno di noi ora vive la propria vita, ma manteniamo un buon rapporto di amicizia. Aldia Silva de Almeida dovrebbe andarlo a trovare tra qualche giorno, e credo che tra qualche settimana verrò anch’io”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ady Santos (padre di Alisson): «Quando il Napoli ha chiamato, non ci abbiamo pensato due volte»

Approfondimenti su Alisson Santos

Napoli accelera per Alisson Santos.

Alisson Santos ha mandato un messaggio ai tifosi del Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Alisson Santos vediamo chi è #sscnapoli #seriea #calcio #serieatim

Ultime notizie su Alisson Santos

Argomenti discussi: Chi è Alisson Santos: dalla terza serie alla Champions ed un futuro tra Tunisia e Brasile; Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana; ALISSON SANTOS - Il padre Ady: Dopo i primi giorni a Napoli è già felicissimo, qui per restarci, sa tutto di Careca, Alemao e Maradona, Jesus e Neres importanti per il suo ambientamento, altre offerte? Quando ha saputo del club azzurro, ha subito accettato; Alisson Santos | dal surf alla passione verdeoro chi è l’ultimo colpo del Napoli.

Calciomercato Napoli, ufficiale l'arrivo di Alisson Santos dallo Sporting CPLa prima giornata in azzurro di Alisson Santos si è conclusa con l'ufficialità dell'arrivo del brasiliano a Napoli. Prima ... msn.com

Ady #Santos (padre di Alisson): «Quando il Napoli ha chiamato, non ci abbiamo pensato due volte» Ad AreaNapoli.it: «Il Napoli ha grandi trascorsi con calciatori brasiliani, poi oggi ci sono Juan Jesus, #Neres e #Giovane. È importante trovarsi bene con i com facebook

ALISSON SANTOS - Il padre Ady: "Dopo i primi giorni a Napoli è già felicissimo, qui per restarci, sa tutto di Careca, Alemao e Maradona, Jesus e Neres importanti per il suo ambientamento, altre offerte Quando ha saputo del club azzurro, ha... ift.tt/XwzqQxR x.com