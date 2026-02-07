Ady Santos padre di Alisson | Quando il Napoli ha chiamato non ci abbiamo pensato due volte
Ady Santos, padre del nuovo portiere del Napoli Alisson, racconta com’è andata: “Quando il Napoli ci ha chiamato, non ci abbiamo pensato due volte”. In esclusiva ai microfoni di AreaNapoli, Santos conferma la decisione rapida e decisa di trasferirsi in Italia, sottolineando la felicità di vedere il figlio vestire la maglia azzurra.
Il padre di Alisson Santos, nuovo giocatore del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di AreaNapoli.it. Di seguito le interessanti dichiarazioni sulla carriera del figlio. Alisson Santos, il padre: «Appoggiamo la sua scelta, sarà un piacere visitare Napoli». Il promettente Alisson dà spettacolo in allenamento. Dov’è intanto la famiglia? “Non siamo ancora venuti a Napoli. Io vivo a Caatiba, Bahia, e sua madre vive a Vitória da Conquista, sempre a Bahia. Siamo separati, o meglio divorziati: ognuno di noi ora vive la propria vita, ma manteniamo un buon rapporto di amicizia. Aldia Silva de Almeida dovrebbe andarlo a trovare tra qualche giorno, e credo che tra qualche settimana verrò anch’io”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
