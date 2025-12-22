Alfonso Signorini il Grande fratello e le foto intime | Fabrizio Corona è indagato per ‘revenge porn’
Fabrizio Corona è stato convocato dalla procura di Milano nell’ambito dell’indagine per revenge porn nata da una denuncia di Alfonso Signorini. L’interrogatorio, richiesto dallo stesso ex agente fotografico dei vip, arriva dopo la perquisizione eseguita dalla polizia di Stato, delegata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal sostituto Alessandro Gobbis. Il giornalista e conduttore televisivo ha denunciato Corona dopo la messa in onda di una puntata di Falsissimo in cui l’influencer parlava dei presunti favori sessuali richiesti da Signorini in cambio dell’accesso al reality show Grande Fratello. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
