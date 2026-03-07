Il Colosseo cerca 30 addetti alla custodia con il diploma bisogna sapere l’inglese

Il Colosseo a Roma sta cercando 30 addetti alla custodia che abbiano un diploma e siano in grado di parlare inglese. La posizione riguarda un impiego nel settore dell’accoglienza e della vigilanza non armata, con requisiti specifici per i candidati. La selezione è rivolta a persone interessate a lavorare in uno dei monumenti più visitati della città.

Nuova opportunità di lavoro a Roma per chi è interessato a un impiego nel settore dell’accoglienza e della vigilanza non armata. La cooperativa Rear ha avviato una selezione per 30 addetti alla custodia da impiegare presso il Parco Archeologico del Colosseo, uno dei complessi monumentali più visitati al mondo. Le assunzioni sono finalizzate a rafforzare il servizio durante i periodi di maggiore affluenza turistica, in vista dell’estate 2026. L’offerta si rivolge a candidati interessati a lavorare in un contesto di grande valore storico e culturale, a stretto contatto con visitatori italiani e stranieri. Le aree coinvolte comprendono il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino, luoghi simbolo della Capitale che richiedono un’organizzazione attenta dei flussi e un costante supporto al pubblico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il Colosseo cerca 30 addetti alla custodia con il diploma, bisogna sapere l’inglese Carenza di 20mila addetti: il retail italiano cerca urgentementeIl settore del retail italiano si trova di fronte a una sfida cruciale nel 2026: trovare 20mila nuovi lavoratori tra addetti alle vendite,... Conto alla rovescia per "Bridgerton 4": tutto quello che bisogna sapereTutte le novità sul quarto capitolo della serie romantica ispirata ai romanzi di Julia Quinn con protagonista Benedict Bridgerton Manca pochissimo al...