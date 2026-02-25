Carenza di 20mila addetti | il retail italiano cerca urgentemente

Il settore del retail italiano si trova di fronte a una sfida cruciale nel 2026: trovare 20mila nuovi lavoratori tra addetti alle vendite, specialisti food e figure manageriali, mentre cresce la carenza di competenze specifiche. Il divario tra domanda e offerta di lavoro si fa sempre più evidente, spingendo le aziende a investire in formazione e riqualificazione.. Il fabbisogno di personale nel retail moderno è stimato intorno a 20mila unità, tra nuove assunzioni e sostituzioni. Tuttavia, le imprese faticano a trovare figure chiave come store manager, addetti alle vendite alimentari e specialisti del fai da te. La situazione è aggravata dal progressivo invecchiamento della forza lavoro, con gli over 50 che rappresentano ormai il 30,2% del totale, mentre i giovani under 30 sono solo il 4,8%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Lavoro, ricerca e carenza di personale, l’allarme delle Pmi: “Se non troviamo addetti rischiamo la chiusura”

Da Arezzo al mondo: nasce EXA Group, il general contractor italiano per l'alta ospitalità e il retail di lusso