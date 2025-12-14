Cuzzupi Ugl Scuola | Una scuola aperta funzionale e consapevole delle proprie radici è il motore per il futuro del Paese

Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola e membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sottolinea l'importanza di una scuola aperta, funzionale e radicata nelle proprie origini. In vista dell'approvazione delle Nuove Indicazioni Nazionali firmate dal Ministro Valditara, il sindacato ribadisce il proprio supporto a un sistema educativo che possa rappresentare il motore di sviluppo per il Paese.

Il Segretario Nazionale UGL Scuola e Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Ornella Cuzzupi, ha espresso il sostegno del sindacato alle Nuove Indicazioni Nazionali firmate dal Ministro Valditara. L'articolo . Orizzontescuola.it

cuzzupi ugl scuola scuolaCuzzupi: “una scuola aperta, funzionale e consapevole delle proprie radici è il motore per il futuro del Paese” - Il dibattito di questi mesi – acceso ancora una volta dopo l’uscita delle Nuove Indicazioni Nazionali e delle chiare posizioni espresse più volte dal Ministro Valditara, sul come deve essere la scuola ... strettoweb.com

