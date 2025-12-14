Cuzzupi Ugl Scuola | Una scuola aperta funzionale e consapevole delle proprie radici è il motore per il futuro del Paese
Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola e membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sottolinea l'importanza di una scuola aperta, funzionale e radicata nelle proprie origini. In vista dell'approvazione delle Nuove Indicazioni Nazionali firmate dal Ministro Valditara, il sindacato ribadisce il proprio supporto a un sistema educativo che possa rappresentare il motore di sviluppo per il Paese.
Il Segretario Nazionale UGL Scuola e Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Ornella Cuzzupi, ha espresso il sostegno del sindacato alle Nuove Indicazioni Nazionali firmate dal Ministro Valditara. L'articolo . Orizzontescuola.it
Cuzzupi: “una scuola aperta, funzionale e consapevole delle proprie radici è il motore per il futuro del Paese” - Il dibattito di questi mesi – acceso ancora una volta dopo l’uscita delle Nuove Indicazioni Nazionali e delle chiare posizioni espresse più volte dal Ministro Valditara, sul come deve essere la scuola ... strettoweb.com
Cuzzupi: valorizzare chi lavora per l’inclusione è un esempio per tutti! - Cuzzupi ha tenuto una relazione sulla necessità di una valorizzazione del personale della scuola impegnato nelle politiche dell’inclusione ... ilmetropolitano.it
Ornella Cuzzupi, ha tenuto una relazione sulla necessità di un’adeguata valorizzazione del personale della scuola impegnato nelle politiche dell’inclusione #PoliticaeSindacato - facebook.com facebook