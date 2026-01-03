Programmi TV 3 gennaio 2026 | show musica e film

Ecco la guida ai programmi TV del 3 gennaio 2026. In questa giornata, si alternano spettacoli, musica e cinema, con eventi come il “Festival del Circo di Montecarlo” su Rai 1 e il film “Pavarotti… l’uomo che emozionò il mondo” su Canale 5. Un’occasione per scoprire le proposte di intrattenimento previste, con attenzione a varietà e cultura.

Guida ai programmi TV del 3 gennaio 2026: "Festival del Circo di Montecarlo" su Rai 1, "Pavarotti. l'uomo che emozionò il mondo" su Canale 5. La prima serata del 3 gennaio 2026 offre su Rai 1 l'eleganza senza tempo del Festival del Circo di Montecarlo, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, mentre Rai 3 sceglie il cinema impegnato con La città ideale, opera intensa e riflessiva firmata da Luigi Lo Cascio. Canale 5 dedica invece la serata a un gigante della musica mondiale con il documentario Pavarotti. l'uomo che emozionò il mondo, un viaggio nella vita e nella voce del tenore più amato di sempre.

