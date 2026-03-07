Cinque film internazionali affrontano temi di conflitti e dittature, portando l’Oscar a diventare un palcoscenico politico. Questa selezione comprende opere che esplorano situazioni di guerra a Gaza, tensioni in Iran e regimi autoritari, mostrando come il cinema possa riflettere realtà complesse. La tensione si avverte in un momento in cui Hollywood si trova coinvolta in una situazione di crisi globale, proprio mentre si avvicina la notte degli Oscar.

Non se l'aspettava Hollywood di trovarsi nel mezzo di una follia bellica scatenata dal proprio Paese alla vigilia della magica Notte degli Oscar, quella dell'autocelebrazione più festosa. Ma, "ascoltando" lo spirito del cinema, qualcosa era nell'aria. A urlarlo a gran voce sono i candidati in corsa verso il Miglior Film Internazionale, quella cinquina "aliena" dalle luci dello star system, capace da sempre di registrare il polso del mondo e proporlo all'Academy più famosa del pianeta. Mai come quest'anno i nominati interrogano i votanti sulla politica, sulla Storia in progress, sull'umanità chiamata a scegliere fra il bene e il male.

© Ilfattoquotidiano.it - I cinque film che interrogano il mondo: tra Gaza, Iran e dittature, l’Oscar internazionale diventa politico

