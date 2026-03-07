Nel settimo giorno di conflitto tra Israele e Iran, le tensioni aumentano e gli scontri si fanno più intensi. Le forze israeliane e iraniane continuano a scambiarsi colpi e operazioni militari, con un’escalation di azioni su diversi fronti. La situazione rimane critica, mentre le notizie si susseguono in tempo reale e il conflitto coinvolge anche altri attori nella regione.

Nel settimo giorno di guerra tra Israele e Iran, il conflitto continua ad allargarsi e ad aumentare di intensità. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso qualsiasi possibilità di negoziato con Teheran, dichiarando che l’unica opzione sul tavolo è una “resa incondizionata”. Il conflitto, iniziato il 28 febbraio con gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, coinvolge ormai diversi Paesi della regione. Nelle ultime ore gli aerei israeliani hanno colpito con nuovi bombardamenti Teheran e Beirut, mentre l’Iran ha risposto lanciando missili e droni contro Tel Aviv e contro diversi Stati del Golfo che ospitano basi militari statunitensi, tra cui Kuwait, Qatar, Arabia Saudita e Bahrein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guerra Iran, Usa, Israele: ultime notizie in diretta

Guerra Usa-Israele-Iran, Trump pensa a truppe americane a Teheran – La direttaNell’ottavo giorno della guerra del Medio Oriente l’esercito di Israele continua gli attacchi a Teheran e accusa l’Iran di utilizzare bombe a...

Israele e Usa lanciano attacco preventivo all’Iran, le notizie in diretta: esplosioni a Teheran, alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi"Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti”, ha annunciato il ministro della Difesa Israel...

Attacco all'Iran: aggiornamento in diretta

Una selezione di notizie su Guerra Iran.

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Iran, l’escalation e l’azzardo feroce di Trump e Netanyahu; Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele.

Guerra in Iran, oggi: esplosioni vicino all’aeroporto di Dubai. Colpiti Israele e Bahrein. Idf: 230 missili su Teheran, colpita l’Università. Nuova portaerei ...Continuano i bombardamenti che stanno infiammando tutta l’area del Golfo Persico. Sale la tensione per le ricercussioni economiche a livello globale. Gli Usa pensano di revocare le sanzioni sul petrol ... ilgiorno.it

Guerra Iran, Israele: nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran. Trump: «Resa incondizionata»Israele ha annunciato oggi una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran, mentre l'escalation della guerra in Medio Oriente entra nella sua seconda settimana. Del ... ilmattino.it

Guerra Iran, Israele: nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran. Trump: «Resa incondizionata» - facebook.com facebook

Guerra Iran, news di oggi e ripercussioni sullo sport post attacco Usa Israele #SkySport x.com