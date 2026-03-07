Giuliana Turra, ostetrica e atleta di curling, ha raccontato di aver partecipato alle Paralimpiadi senza ansia, forte di un amore nato tra le corsie d’ospedale. Nel 2016 ha subito un grave incidente in montagna sul Monviso, dove un masso le ha provocato la rottura di una vertebra, costringendola a vivere su una carrozzina.

Un grave incidente in montagna durante una gita alpinistica sul Monviso nel 2016, con la caduta di un masso che le causò l’esplosione di una vertebra, l’ha portata a vivere su una carrozzina. Ha iniziato poi a fare riabilitazione nell’Unità Spinale del Centro Traumatologico Ortopedico di Torino. Lì ha trovato l’amore e successivamente una passione condivisa per il curling in carrozzina. È la storia di Giuliana Turra, classe 1980, di Cuneo, un talento per il wheelchair curling e con una carriera sportiva di successo. Ha conseguito numerosi titoli e medaglie, il più recente quello di Campionessa d’Italia 2026 con la squadra Disval Aosta. Conosciuta per la sua precisione tecnica e la determinazione, che l’hanno resa un’atleta molto competitiva, nella vita come lavoro è un’ostetrica, “professione che amo tantissimo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giuliana Turra, ostetrica e campionessa di curling: “Alle Paralimpiadi senza ansia, forte di un amore nato tra le corsie d’ospedale”

