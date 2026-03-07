Giornata della donna attesa l’inaugurazione di una nuova panchina rossa

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, a Pilastri si terrà l’inaugurazione di una nuova panchina rossa. L’evento coinvolgerà i cittadini del paese, offrendo un’occasione di riflessione e sensibilizzazione. La cerimonia rappresenta un momento simbolico che si inserisce nel calendario dedicato alle celebrazioni dedicate alle donne.

Giornata internazionale della donna. Domenica 8, i cittadini di Pilastri avranno un motivo di riflessione in più per rendere l’appuntamento ancora più speciale. Verrà, infatti, inaugurata la panchina rossa voluta dalla comunità, e installata a cura della cooperativa Arte e spettacolo, unità e progresso della frazione. “Momenti come questi – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessora alle Pari opportunità Francesca Aria Poltronieri – vogliono focalizzare l’attenzione sulle tante ingiustizie presenti nella società, ma anche riaffermare il lavoro fatto. Nel caso di Pilastri, anche dal volontariato che, qui come altrove, sta facendo moltissimo affinché i valori della giornata internazionale della donna siano presenti nella comunità sempre, non soltanto un giorno all’anno”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Treni, Gesù Bambino su una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidiIl femminicidio diventa l'argomento del presepe realizzato dall'Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni.

Leggi anche: Terni, Gesù Bambino su una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidi

Approfondimenti e contenuti su Giornata della.

Temi più discussi: In attesa della Festa della donna: le iniziative nella Bassa; Festa della donna a Roma: dai brunch agli spettacoli teatrali, tutti gli appuntamenti da non perdere; 8 marzo Festa della donna: celebra la resilienza delle donne ucraine; L’otto sempre, dal 28 febbraio un mese di eventi dedicati alla donne in collaborazione con la Consulta per le politiche di genere.

Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2026: gli eventi a Milano, dal corteo al flash mob fino ai musei gratisLa manifestazione organizzata dal collettivo ‘Non Una di Meno’ e lo sciopero di lunedì 9 marzo. Ma anche l’appuntamento con Jo Squillo al ‘Wall of Dolls’ e l’apertura del Museo del Patriarcato alla Fa ... ilgiorno.it

Perché la Giornata della donna si celebra l'8 marzo?Perché la Giornata internazionale della donna si celebra l’8 marzo? In realtà la ragione non è così chiara e sembra legata più alla leggenda che alla storia. Per lungo tempo, infatti, si è detto che i ... ansa.it

Lo spettacolo della Val Fiscalina adesso in una meravigliosa giornata di sole invernale, un paesaggio da favola con la Croda dei Toni sullo sfondo.. #montagna #alpi #dolomiti #neve #valfiscalina #altapusteria #inverno - facebook.com facebook

Giornata di preghiera e digiuno per la pace: l'adesione della Diocesi di Chiavari x.com