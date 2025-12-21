Terni Gesù Bambino su una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidi
Il femminicidio diventa l'argomento del presepe realizzato dall'Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
