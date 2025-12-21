Terni Gesù Bambino su una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il femminicidio diventa l'argomento del presepe realizzato dall'Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

terni ges249 bambino su una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidi

© Imolaoggi.it - Terni, Gesù Bambino su una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidi

Leggi anche: Treni, Gesù Bambino su una panchina rossa simbolo della lotta ai femminicidi

Leggi anche: Una panchina rossa contro la violenza. A Ca’ Michele il simbolo contro i femminicidi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

terni ges249 bambino panchinaA Terni per Gesù una mangiatoia rossa come le panchine contro i femminicidi - Quest'anno Gesù Bambino nasce su una mangiatoia rossa. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.