La pista di ghiaccio tra i grattacieli in Gae Aulenti

Situata tra i moderni grattacieli di Porta Nuova, Gae Aulenti On Ice è una delle piste di pattinaggio più suggestive di Milano. Sospesa tra gli edifici, offre un’esperienza unica con viste sulla Biblioteca degli Alberi e lo skyline della città, combinando divertimento e scenografia urbana in un ambiente mozzafiato.

Gae Aulenti On Ice è una delle piste di pattinaggio sul ghiaccio più scenografiche di Milano: si trova sospesa tra i grattacieli di Porta Nuova, ai piedi dell'Unicredit Tower e con vista sulla Biblioteca degli Alberi e sulle torri che disegnano lo skyline della città.

Nel cuore di Venezia una pista per pattinaggio su ghiaccio : Berggruen Arts & Culture presenta Eisfeld II di Olaf Nicolai a Palazzo Diedo x.com

#pista #pattinaggio #ghiaccio a #Ceva, aperta per tutte le vacanze di #Natale, qui gli orari Comune di Ceva Buongiorno, CEVA! Sciclub Ceva - facebook.com facebook

