Fulham-Southampton FA Cup 08-03-2026 ore 13 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Southampton si prepara a sfidare il Fulham in una partita di FA Cup prevista per l'8 marzo 2026 alle 13:00. La squadra ospite arriva a questo incontro con una serie di nove partite senza sconfitte, composta da otto vittorie in campionato e un successo nella coppa contro il Leicester. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima del calcio d'inizio.

Il Southampton si presenta a questo appuntamento contro il Fulham forte di una striscia di imbattibilità che perdura da nove partite, otto di campionato e una di FA Cup, nella quale eliminò il Leicester. Grazie a questa serie positiva i Saints si sono portati al settimo posto della classifica di Championship, a -4 dai playoff,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fulham-Southampton (FA Cup, 08-03-2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici Wolverhampton-Liverpool (FA Cup, 06-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa vicenda del Wolverhampton è forse una di quelle che cateterizzano maggiormente la massima serie inglese, in tutti i sensi. Mansfield-Arsenal (FA Cup, 07-03-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronosticiL’Arsenal si presenta a questo appuntamento contro il Mansfield a quatto giorni dalla trasferta di Champions League a Leverkusen e dunque è chiaro... Altri aggiornamenti su Fulham Southampton FA Cup 08 03 2026.... Temi più discussi: Il 10-1 del City, la favola Macclesfield e tutti i gol Streaming | DAZN IT; FA Cup | Tutte le partite degli ottavi di finale su discovery+; Lo spettacolo antico della FA Cup su Discovery e Dazn; La Emirates FA Cup da venerdì 6 a lunedì 9 marzo su discovery+. Nothing to fear: Fulham vs Southampton FA Cup predictionsSouthampton are the form team in the Championship at the moment, chasing down the the play-off places. Tonda Eckert’s side will not want to let the FA Cup slow their form and head to London hunting ... the72.co.uk What channel is Fulham v Southampton FA Cup match on? TV coverage, live stream and kick-off timeCheck out how to watch Fulham v Southampton in the FA Cup, including TV channel, radio coverage and kick-off time. radiotimes.com