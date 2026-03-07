Fulham-Southampton FA Cup 08-03-2026 ore 13 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Southampton si prepara a sfidare il Fulham in una partita di FA Cup prevista per l'8 marzo 2026 alle 13:00. La squadra ospite arriva a questo incontro con una serie di nove partite senza sconfitte, composta da otto vittorie in campionato e un successo nella coppa contro il Leicester. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici saranno disponibili prima del calcio d'inizio.

Il Southampton si presenta a questo appuntamento contro il Fulham forte di una striscia di imbattibilità che perdura da nove partite, otto di campionato e una di FA Cup, nella quale eliminò il Leicester. Grazie a questa serie positiva i Saints si sono portati al settimo posto della classifica di Championship, a -4 dai playoff,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

fulham southampton fa cup 08 03 2026 ore 13 00 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Fulham-Southampton (FA Cup, 08-03-2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici

Wolverhampton-Liverpool (FA Cup, 06-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa vicenda del Wolverhampton è forse una di quelle che cateterizzano maggiormente la massima serie inglese, in tutti i sensi.

Mansfield-Arsenal (FA Cup, 07-03-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronosticiL’Arsenal si presenta a questo appuntamento contro il Mansfield a quatto giorni dalla trasferta di Champions League a Leverkusen e dunque è chiaro...

Altri aggiornamenti su Fulham Southampton FA Cup 08 03 2026....

Temi più discussi: Il 10-1 del City, la favola Macclesfield e tutti i gol Streaming | DAZN IT; FA Cup | Tutte le partite degli ottavi di finale su discovery+; Lo spettacolo antico della FA Cup su Discovery e Dazn; La Emirates FA Cup da venerdì 6 a lunedì 9 marzo su discovery+.

fulham southampton fulham southampton fa cupNothing to fear: Fulham vs Southampton FA Cup predictionsSouthampton are the form team in the Championship at the moment, chasing down the the play-off places. Tonda Eckert’s side will not want to let the FA Cup slow their form and head to London hunting ... the72.co.uk

fulham southampton fulham southampton fa cupWhat channel is Fulham v Southampton FA Cup match on? TV coverage, live stream and kick-off timeCheck out how to watch Fulham v Southampton in the FA Cup, including TV channel, radio coverage and kick-off time. radiotimes.com

Trova facilmente notizie e video collegati.