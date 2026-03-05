L'incontro tra Mansfield e Arsenal si svolge il 7 marzo 2026 alle 13:15, in una partita valida per la FA Cup. L'Arsenal arriva a questa sfida dopo aver giocato una trasferta in Champions League a Leverkusen, e l'attenzione del team britannico sembra essere rivolta principalmente alla competizione europea. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati.

L’Arsenal si presenta a questo appuntamento contro il Mansfield a quatto giorni dalla trasferta di Champions League a Leverkusen e dunque è chiaro che non è questa la partita che in cima ai pensieri di Arteta. I Gunners, con la rosa che hanno, sono perfettamente in grado di disporre di un club di League One.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mansfield-Arsenal (FA Cup, 07-03-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronostici

