Follia sulla provinciale | punta la pistola contro un automobilista dopo un litigio denunciata guardia giurata

Una guardia giurata è stata denunciata dopo aver puntato una pistola contro un automobilista lungo la strada provinciale “Caragno” a Pofi, a seguito di un litigio tra i due. L’incidente si è verificato in un momento di tensione, quando la donna ha estratto l’arma e ha minacciato l’altro conducente. La scena è stata vista da altri automobilisti che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Attimi di paura lungo la Strada Provinciale "Caragno" in territorio di Pofi, dove un banale diverbio tra automobilisti ha rischiato di trasformarsi in un episodio ben più grave. Un uomo ha infatti puntato una pistola contro un altro conducente al termine di una discussione legata alla circolazione stradale. È accaduto nella giornata del 4 marzo. Intorno alle ore 12, alla Centrale Operativa dei Carabinieri è arrivata, tramite il numero di emergenza 112, la richiesta di aiuto di un automobilista visibilmente terrorizzato. L'uomo ha raccontato di essere stato affiancato da un altro veicolo e minacciato con un'arma da fuoco dal conducente dopo un acceso scambio di parole.