Foggia per Elena attivato piano persone scomparse
La Prefettura di Foggia ha attivato il Piano Provinciale per le persone scomparse dopo la scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, una donna nata in Romania il 20 maggio 2005. La misura è stata adottata in seguito alla segnalazione della scomparsa e coinvolge le forze dell’ordine e gli organi di ricerca locali. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sullo stato della donna.
Il piano prevede il coinvolgimento coordinato delle Forze di polizia e dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle Polizie locali dei comuni interessati dalle operazioni di ricerca. La giovane è alta circa 165 cm, ha capelli lunghi castani e lisci e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una maglia marrone, pantaloni neri e scarpe nere. Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
