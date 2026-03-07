La Prefettura di Foggia ha attivato il Piano Provinciale per le persone scomparse dopo la scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, una donna nata in Romania il 20 maggio 2005. La misura è stata adottata in seguito alla segnalazione della scomparsa e coinvolge le forze dell’ordine e gli organi di ricerca locali. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sullo stato della donna.

Il piano prevede il coinvolgimento coordinato delle Forze di polizia e dell’ordine, dei Vigili del fuoco e delle Polizie locali dei comuni interessati dalle operazioni di ricerca. La giovane è alta circa 165 cm, ha capelli lunghi castani e lisci e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava una maglia marrone, pantaloni neri e scarpe nere. Chiunque abbia informazioni utili o l’abbia vista è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia, per Elena attivato piano persone scomparse

ULTIM’ORA: ELENA, 21ENNE, SPARITA NEL NULLA. RICERCHE A FOGGIA, SALE L’ANSIA

